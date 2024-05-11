Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bölgemizin planlı gelişimi için el ele vererek ilçemizi hep birlikte hak ettiği değere kavuşturacağız” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey, Ercan Özel’i 31 Mart’ta kazandığı seçim nedeniyle kutlarken başarı dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’deki çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunan Ercan Özel ile Mustafa Bozbey, ilçede yapılması planlanan projeler hakkında da ortak çalışma noktasında görüş birliğine vardı. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Özel, “Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yenişehir’de yapılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Eksikler konusunda bilgilendirme yaptık. Bölgemizin planlı gelişimi için el ele vererek ilçemizi hep birlikte hak ettiği değere kavuşturacağız” dedi.

Mart ayında İstiklal Caddesi’nde meydana gelen yangının ardından, zarar gören Balıbey Çarşısı’nın çatısının onarılmasını isteyen Başkan Ercan Özel, gerekli irtibatları kurarak hızlı çözüm almak adına çalışma başlattı. Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte İstiklal Caddesi’nin zarar gören bölümlerini inceledi. Yangın dolayısıyla dükkanları kullanılamaz hale gelen Sefer Üstün ve Onur Sınak, Yenişehir Belediyesi’nin ve Başkan Ercan Özel’in ilk günden beri yanında olduğunu, tadilat aşamasında da destek olunduğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti. Başkan Ercan Özel, kısa zaman içerisinde İstiklal Caddesi’nin zarar gören çatısının da yenileneceğini söyledi.

İstiklal Caddesi’nin çatısı onarılacak

Başkan Ercan Özel, “Mart ayında İstiklal Caddesi’nde bir dükkanda başlayan yangın, önce yanındaki dükkana sonra da çarşımızın çatısına sıçramıştı. Yangında zarar gören çatının kısa süre içerisinde onarılarak tekrar çarşı esnafımıza hizmet vermesi adına girişimlerimizi tamamladık. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle çarşımızda incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda İstiklal Caddesi’nin zarar gören çatısı onarılarak halkımızın hizmetine kazandırılacaktır” şeklinde konuştu.