Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm vatandaşları bu yıl ilçe stadyumunda yapılacak kutlamalara davet etti.

Başkan Ercan Özel kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın onurunu, gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu yıl, uzun bir aradan sonra Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yeniden ilçe stadyumumuzda kutlayacak olmanın heyecanı, bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğünün en güçlü ifadesidir. O gün milletimiz, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek iradesine sahip çıkmış, kendi geleceğini tayin etme hakkını tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyet’i yönetim biçimi olarak görmekle birlikte; onurumuzun, mücadelemizin ve özgürlüğümüzün sembolü olarak benimsiyoruz. Bu büyük mirası bizlere emanet eden Atatürk ve silah arkadaşlarının açtığı yolda ilerlemek, Cumhuriyetimizi korumak ve daha da yüceltmek hepimizin en asli görevidir.

Tarih boyunca türlü zorluklara rağmen dimdik ayakta duran milletimiz, bugün de aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir.Bizler de Cumhuriyetimizin ışığında, daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir Yenişehir için var gücümüzle çalışıyoruz."

