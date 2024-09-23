Yenişehir Yeniköy’de eski Köy Muhtarı Mehmet Filiz’in yıllarca bir araya topladığı tarım aletleri ve ev gereçlerinden oluşturduğu mini müze ilgi odağı oluyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Yenişehir’e bağlı Yeniköy’ün eski muhtarlarından Mehmet Filiz ilginç tutkusuyla tanınıyor. Filiz, sabandan at arabasına, dikiş makinesinden dibek taşına değin eski yıllara ait yüzlerce eşyayı köy meydanındaki evinin önünde sergiliyor.

Mini açık hava müzesi tartı, küp, telefon, yoğurt bakracı, kuş evi, köyün eski yıllardan kalan su hattı, tabut, çeyiz sandığı, kandil, kevgir, değirmen kayası, tahta biçme hızarı, tırmık, dibek, dibek tokmağı, yün tarağı, ibrik, çömlek, boyunduruk, at arabası, at arabası tekerleklerinden oluşuyor.

Filiz, bağışta bulunan kişilerin isimlerini yazıp asmış. Ayrıca nasihat vermeyi de ihmal etmemiş. Müzesini ziyaret edenleri, “Tanrı misafiri ol kulak misafiri olma” diye uyarırken, eski bir tabutun kapağına “Markası modeli değişmeyen tek ulaşım aracı tabut, atalarımıza götürür” diye yazıp dünyanın geçici olduğunu vurgulamış. İki kefeli tartıya ise “Adaletin sembolü” notunu iliştirmiş.

Köyün içinden geçenlerin hemen dikkatini çeken mini açık hava müzesinde sergilenen alet ve gereçlerin sayısı köy sakinlerinin de evlerinden eşya getirip bağışlamasıyla günden güne artıyor.

Köy Muhtarı İbrahim Can, 3 bölümde sergilenen alet ve gerekçelerin hava koşullarından korunması için camlı bölmeler yapılması gerektiğini ve bu konuda yardım beklediklerini vurguladı. Muhtar Can, “Eski dönemlere ait yaşam biçimlerinin izlerini hâlâ taşıyorlar. Ön bölümü camdan yapılacak bölmelerde muhafaza edilmeleri gerekiyor. Yağmur, kar ve güneşin olumsuz etkileri böylece en aza indirilebilir. Bu konuda başta yerel yetkililer olmak üzere duyarlılık gösterecek olan herkesten destek bekliyoruz” dedi.