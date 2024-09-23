Uludağ Milli Parkı’nın muhteşem ormanlarıyla çevrili Kirazlıyayla’da, doğanın tam kalbinde yer alan Swissôtel Uludağ, misafirlerine yönelik farklı aktivitelerine devam ediyor. Mantar bilimci (mikolog) Jilber Barutçiyan eşliğinde bir grup doğa tutkunu etkinlik kapsamında 3 gün boyunca Uludağ’ın eşsiz mantarlarını keşfetme imkanı buldu.

Swissôtel Uludağ, 13-15 Eylül tarihleri arasında doğanın kalbinde geçirmek isteyen misafirlerine yönelik özel bir program düzenledi. Swissôtel Uludağ’ın mantar toplama etkinliğine yurt içinden ve yurt dışından 70’ten fazla kişi katılım sağladı. "Türkiye’nin Mantarları" ve "Makro Mantarlar" kitaplarıyla tanınan mantar bilimci (mikolog) Jilber Barutçiyan da zirvedeki bu programa eşlik etti.

Zirvede mantar mesaisi

Program kapsamında Swissôtel Uludağ’ın misafirleri, Jilber Barutçiyan ile birlikte oksijen deposu ormanlarda yürüyüşler gerçekleştirdi. Mikolog Barutçiyan, yürüyüşte doğada toplanan mantarlarla ilgili katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Etkinliğin ardından şefler özenle hazırlanan özel mantar menüleriyle misafirlere gastronomik bir şölen yaşattı.

"Güzel bir etkinlik gerçekleştirildi"

Mantar bilimci (mikolog) Jilber Barutçiyan, Swissôtel Uludağ Bursa ev sahipliğinde 3 gün boyunca verimli bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’nin mantar konusunda çok zengin bir coğrafya olduğunu vurgulayan Barutçiyan, "3 günlük etkinlik kapsamında yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcılara yönelik verimli bir program gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü esnasında topladığımız mantarları hep birlikte sergileme imkanımız oldu. Katılımcılarımıza mantarın özelliklerini, saklama şartlarını, sağlığa faydaları noktasında detaylı bilgiler de aktardık. Bu organizasyondan dolayı Swissôtel Uludağ’a teşekkür ediyorum" dedi.