9. Uluslararası Altın Biber Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin 4’ncü gününde Yenişehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, kulakların pasını sildi.

Yenişehir Belediyesi tarafından organize edilen 9. Uluslararası Altın Biber Festivali’nin 4’üncü gününde Yenişehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Derviş Eroğlu Bulvarı’nda Yenişehirlilerle buluştu. Şef Kemal Kamalı yönetiminde sahneye çıkan Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun dört bir tarafındaki yörelere ait türküleri seslendirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de gecede koroyla beraber Bursa’nın Ufak Tefek Taşları” adlı parçayı seslendirdi.

Başkan Ercan Özel, “Doyumsuz bir geceyi hep birlikte yaşıyoruz. Birbirinden değerli saz ekibi ve birbirinden değerli koristlerimiz bizleri bu akşam yaşamamıza imkan sağladılar. Kıymetli hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. 21 yıldır Yenişehir’de Türk Halk Müziği eğitimi veriyor. Bu bizim için çok ama çok anlamlı. Bütün arkadaşlarımızı yürekten alkışlıyorum” dedi