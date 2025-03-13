Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şebeke Teknolojileri Marmara Bölge Operasyonları Bursa Bölge Erişim Şebekesi Müdürü Ahmet Aygün ve Geçiş Hakları ve Altyapı İzinleri Bölge Yöneticisi Cihan Tabakçılarla bir araya geldi. Yenişehir'in daha güçlü bir haberleşme ağına sahip olması için yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Yenişehir olarak çağı yakalamak zorundayız. Hız ve iletişim çağında güçlü bir altyapı ile şehrimizi geleceğe taşımalıyız. Özellikle deprem, sel, yangın gibi afetlerin yaşandığı dönemlerde en önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan iletişimin sürekliliğini sağlamalıyız. Bu nedenle güçlü bir haberleşme ağı kurulmasına imkan sağlamamız gerekiyor. Turkcell ile bu konu üzerine görüşerek yapabileceklerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Yenişehir'in hiçbir şartta iletişim kopukluğu yaşamaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bülten