YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ İSTİFA SÜRECİ BAŞLADI

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI KARARINI AÇIKLADI

AK Parti’de 2024 yerel seçim startı verildi. AK Parti Genel merkezi tarafından il başkanlıklarına gönderilen yazıda, belediye başkanlığı ya da meclis üyeliği düşünen ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için istifa süreci başlatıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Genel Merkezin direktifleri doğrultusunda ilçe başkanların istifalarını aldığı kulisleri hareketlendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "İstifaları alındı değil de affını isteyenlere izin verileceğini aktardık" dedi.

“BENİM BÖYLE BİR TALEBİM YOK”

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise, “Genel Merkezimiz tarafından iletilen bir konu. Yerel seçimlerde Belediye Başkanı veya meclis üyesi olmak isteyen İlçe Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri istifalarını veriyor. Benim böyle bir talebim yok. Görevime devam edeceğim. Yönetim kurulunda düşünen arkadaşlarımız var. İstişarelerimizi yapıyoruz” dedi.