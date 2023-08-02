Bursa'da tüm keklik türlerinin avı, Merkez Av Komisyonu'nun 2023-2024 av sezonu için yayımlanan Resmi Gazete kararıyla yasaklandı. MAK'ın listesinde 31 kuş ve 4 memeli türüne av izni verilirken, 69 kuş ve 6 memeli türü avlanması yasaklanan koruma altına alındı. Marmara Bölgesi'nde Bursa, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde tüm keklik türlerinin avı yasaklandı.

MAK listesindeki avına izin verilen kuşlar arasında bıldırcın, üveyik, kum kekliği, kınalı keklik, çil keklik, sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, serçe ve kızıl sırtlı örümcek kuşu bulunuyor. Avına izin verilen 4 memeli türü ise yaban tavşanı, çakal, tilki ve yaban domuzu.

Ancak, listedeki birçok tür için iller bazında av yasağı getirildi. İç Anadolu'da Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı'da tüm keklik türlerinin avı yasaklanırken, Aksaray'da elmabaş patka, boz ördek ve çakal avı da yasaklandı. Konya'da öter ardıç ve tilki, Niğde'de çakal avı yasak. Batı Karadeniz'de Kastamonu, Zonguldak, Sakarya, Bartın, Düzce ve Karabük illerinde tüm keklik türlerinin avı yasaklanırken, Tilki avı Sinop, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yasaklandı. Ege Bölgesi'nde Aydın'da karabatak, çakal ve tilki avı yasakken, Balıkesir'de tüm keklik türleri ve çakal, Çanakkale'de tüm keklik türleri avlanması yasaklandı.

Batı Akdeniz'de Burdur, Antalya ve Isparta'da tüm keklik türleri, Denizli'de karabatak avı yasak. Doğu Akdeniz'de Gaziantep, Mersin ve Osmaniye'de çakal, Kilis'te çakal ve tilki, Kahramanmaraş'ta kum kekliği avı yasaklanırken, Güneydoğu Anadolu'da Elazığ'da çakal, Malatya'da çakal ve tilki, Mardin'de kum kemliği ve çakal avı yasaklandı.

Adıyaman'da Macar ördeği, fiyu, karabatak ve çakal, Hakkari'de karatavuk ve yaban tavşanı avı yasakken, Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Bingöl, Erzincan, Kars, Muş, Tunceli ve Ardahan'da çakal avı yasaklandı. Erzurum'da karatavuk, öter ardıç, çulluk ve sakarca, Bingöl'de tilki, Erzincan'da karabatak avı yasak. Kars'ta üveyik, fiyu, Macar ördeği, kılkuyruk, elmabaş patka, kaşıkgaga, çulluk ve tilki avı da yasak. Van'da karatavuk, tahtalı, kaya güvercini ve öter ardıç, Ardahan'da kınalı keklik, kum kemliği, karatavuk ve tilki avı yasaklanan türlerden.

Tüm Türkiye genelinde avı tamamen yasaklanan ve koruma altına alınan türler arasında gelincik, kokarca, porsuk, kaya sansarı, kuyruksüren, ada tavşanı gibi memeli türler ile gri balıkçıl, tayga kazı, boz kaz, küçük tarla kazı, tarakdiş, büyük tarakdiş, sülün, su kılavuzu, su tavuğu, poyraz kuşu, altın yağmurcun, gümüş yağmurcun, büyük kızkuşu, ak kuyruklu kızkuşu, döğüşkenkuş, küçük su çulluğu, çamur çulluğu, sürmeli kervan çulluğu, kervan çulluğu, kara kızılbacak, kızılbacak, yeşilbacak, terek düdükçünü, küt kuyruklu korsan martı, korsan martı, uzun kuyruklu korsan martı, büyük korsan martı, büyük karabaş martı, karabaş martı, küçük gümüş martı, kara sırtlı martı, Van Gölü martısı, gümüş martı, Hazar martısı, büyük kara sırtlı martı, kara ayaklı martı, bağırtlak, kılkuyruk bağırtlak, gökçe güvercin, kumru, küçük kumru, çöl toygarı, tepeli toygar, orman toygarı, tarla kuşu, çöl kuyrukkakanı, kara sırtlı kuyrukkakan, tarla ardıcı, kızıl ardıç, ökse ardıcı, kuzgun, sığırcık, söğüt serçesi, küçük serçe, ağaç serçesi, sarı boğazlı serçe, ispinoz, dağ ispinozu, alamecek, boz alamecek, şakrak, kiraz kuşu, Doğu kiraz kuşu, kızıl başlı çinte, tarla çintesi yer almaktadır.