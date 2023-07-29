UAVERA, Türkiye'nin öncü İHA (İnsansız Hava Aracı) üreticisi olarak bilinen bir şirkettir. Coşkunöz Holding bünyesinde faaliyet gösteren UAVERA, İstanbul'da düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında milli imkanlarla tasarlanan yenilikçi CGT ve CNG İHA'larını sergiledi. Fuar, yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce ziyaretçinin katılımıyla büyük ilgi gördü.

CGT İHA (CGT50), 10 saat havada kalabilme süresi, 150 kilometreye kadar iletişim menzili, piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış sistemi gibi dikkat çekici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda, uydudan veya LTE ile kontrol edilebilme, hisset kaçın ve çarpışma önleyici özellikler ve sürü kabiliyetleri gibi özellikleriyle sivil hedef İHA ve bulut altı İHA pazarlarında tercih edilen modellerden biri olarak konumlanmıştır. CGT İHA, farklı sivil uygulamaların ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılabilmektedir. Ormanlık alanların gözetlenmesinden petrol ve enerji hatlarının kontrolüne, sahil bölgelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin denetlenmesinden arama kurtarma faaliyetlerine, tesis ve çevre güvenliğinin sağlanmasından ilaç-organ gibi faydalı yüklerin taşınmasına ve transferine kadar farklı alanlarda kullanılabilecek şekilde üretilebilmektedir. Yerli yazılım ve kontrolcülerle donatılmış olan CGT İHA, zorlu hava koşullarında ve tam otonom olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca, dünyanın kendi sınıfında ilk uydudan kontrol edilebilen İHA sistemi olan CGT İHA, TÜRKSAT uyduları üzerinden kesintisiz ve güvenilir bir bağlantıyla mesafe kısıtlaması olmaksızın kolaylıkla kontrol edilebilmektedir.

CNG Jet Hedef İHA da UAVERA'nın fuarda sergilediği diğer bir üründür. Savunma sistemlerinin test, kalibrasyon ve eğitimlerinde hedef benzetim platformu olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CNG Jet Hedef İHA, 45 dakika havada kalabilme süresi ve 100 metre/saniye maksimum hızıyla yüksek performans göstermektedir. 18 bin feete kadar yükselebilme kabiliyetine sahip olan bu İHA, 4 kilogramlık faydalı yük taşıyabilir ve 35 kilogramlık kalkış ağırlığına sahiptir. CNG Jet İHA, tam otonom olarak katapult sistemi ile kalkış yapabilmekte ve paraşüt kullanarak başarılı bir şekilde iniş yapabilmektedir.

UAVERA'nın IDEF Fuarı'nda sergilediği CGT ve CNG İHA'lar, yerli ve yabancı birçok katılımcının ve protokol üyesinin büyük ilgisini çekmiştir. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı pek çok heyet, İHA'lar ve UAVERA'nın diğer ürün ve faaliyetleri hakkında bilgi almıştır. UAVERA, geliştirdiği bu yenilikçi İHA'larla savunma sektöründe ve diğer alanlarda önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır.