Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada çarpışan araçlardan biri piknik yapan ailenin arasına dalan sürücüler adliyeye sevk edildi.

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan Eskişehir istikametine seyir halindeki sürücü Üfdade Nazlılar yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil, yol kenarından karayoluna çıkış yapan sürücü Ahmet Akay yönetimindeki 16 F 0377 plakalı otomobile çarptı.

MOLA VERİNCE KAZADA ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan 26 ABM 507 plakalı otomobil, Balıkesir'den Kayseri iline 58 FY 021 plakalı otomobil ile giderken, yol kenarına park ettikleri araçlarının arkasında mola verip piknik yapan dünürler Uğur Koç(64) ve Cavit Kılıç(64)'a şiddetli şekilde çarptı. Kaza sonucu Uğur Koç olay yerinde hayatını kaybetti, Cavit Kılıç ise yaralandı. Piknik sırasında yanlarında bulunan Merve Kılıç ve eşi şans eseri yaralanmadı. Kaza Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralanmazken, yaralı Cavit Kılıç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE BABASINI KAYBETTİ

Gözünün önünde babasını kaybeden Merve Kılıç, büyük üzüntü yaşadı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Murat Erdoğan