Uzay teknolojisinde heyecan verici bir görev için geri sayım başladı: SpaceX tarafından gerçekleştirilecek olan Transporter-12 görevi, çok sayıda uyduyu eşzamanlı bir biçimde yörüngeye taşımaya çalışacak. Bu görev, hem ticari hem de bilimsel birçok projeye ev sahipliği yapacak. Üstelik uzaya fırlatılan uydular arasında Plan-S tarafından üretilen yerli uydularımız Connecta IoT (Connecta IOT-5, 6, 7, 8) de mevcut. İşte detaylar!

Transporter-12 görevi kapsamında uzaya gönderilecek olan Plan-S Connecta IoT uyduları, nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu uydular, veri aktarım hızını artırırken aynı zamanda yörüngede daha sık veri güncellenmesini sağlayacak. Bu özellikleriyle tarım, lojistik, çevre takibi ve enerji gibi birçok sektörde yenilikçi çözümlerin önünü açacak.

Plan-S tarafından geliştirilen Connecta IoT serisi, yerli mühendislik ve üretim gücünün uzay alanındaki başarısını ortaya koyuyor. Bu uyduların fırlatılmasıyla birlikte ülkemizin uzay teknolojilerindeki iddiası bir kez daha gözler önüne serilmiş olacak.

Plan-S, SpaceX ile yaptığı iş birliği sayesinde Connecta IoT uydularını yörüngeye taşımak için Falcon 9 roketinden faydalanacak. SpaceX'in bu fırlatma görevlerinde sağladığı güvenilirlik, yerli uyduların başarılı bir şekilde uzayda konumlanması için kritik önem taşıyor. Falcon 9, aynı zamanda yeniden kullanılabilir roket teknolojisiyle maliyetleri düşürerek, daha fazla uzay projesinin gerçekleşmesini sağlayacak.

Transporter-12 görevi, 14 Ocak 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 20:49'da gerçekleştirilecek. Falcon 9 roketi, bu tarihte Plan-S'in Connecta IoT serisi dahil birçok uyduyu Güneş eşzamanlı yörüngeye taşımak üzere uzaya fırlatılacak. Bu tarihi an, Türkiye'nin uzay çalışmaları açısından bir dönüm noktası olacak.