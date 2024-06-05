Mega kent İstanbul’un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Taksim’e akıt eden yerli ve yabancı turistler, gölgelik yer ararken; bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından megakentte hava sıcaklığı 30 derecenin üstüne çıktı. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve turistler sıcak havaya rağmen Beyoğlu Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim meydanını gezen yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten şemsiye yardımı ile korundu.