Yerlikaya paylaşımında, "Hız İhlali Denetimleri" kapsamında toplamda 5 milyon 48 bin 464 işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden toplamda 7 milyon 429 bin 972 işlem gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, düzenli ve etkili denetimlerin trafik kazalarının önlenmesinde ve güvenli ulaşımın sağlanmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Trafik denetimlerinin arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının da azaldığını ifade etti.

Soğuk hava koşulları, karlı ve buzlu yollarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına "Kış Lastiği Kullanımı"nın önemine dikkat çeken Yerlikaya, unutulmaması gerektiğini belirtti.

21-28 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2 milyon 579 bin 204 araç kontrol edildi. Ayrıca, mevzuatta izin verilmeyen cihazları kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı, periyodik muayenesiz 26 bin 928 araç, emniyet kemeri takmayan 23 bin 751 sürücü, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 kişi ve zorunlu sigortası olmayan 10 bin 46 araç sahibi tespit edilerek işlem yapıldı. Bu işlemlerle birlikte toplamda 451 bin 675 araç ve sürücüye işlem uygulandı.