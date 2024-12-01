Ankara'da 29 Kasım'da kapılarını açan 21. Ankara Kitap Fuarı’nda yayınevleri genç yazarlarla buluşmaya devam ediyor. Fuar kapsamında bazı yayınevleri de genç yazarların eserlerini geliştirip profesyonel bir yayın sürecine hazırlayabilmeleri için ücretsiz editörlük desteği sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'da 8 Aralık'a kadar devam edecek Ankara Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Glomas Yayınevi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şefika Onur Batmaca, “Genç yazarlarla bir araya gelerek onların edebiyat dünyasına adım atmalarına destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

2024 yılında yayın hayatına başlayan Glomas Yayınevi’nin genç yazarları keşfetmek ve onları okuyucularıyla buluşturmak amacıyla kapsamlı bir destek programı sunduğunu açıklayan Şefika Onur Batmaca, iş hayatı, kültürel, edebi kitaplar ve bireysel biyografi alanlarında uzmanlaşan yayınevinin özellikle genç yazarlar için özel bir misyon üstlendiğini söyledi. Batmaca, bu vizyon doğrultusunda 21. Ankara Kitap Fuarı’nda genç yazarlarla birebir görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.

ÜCRETSİZ EDİTÖRLÜK DESTEĞİ VERİYORUZ

Genç yazarların eserlerini geliştirip profesyonel bir yayın sürecine hazırlayabilmeleri için ücretsiz editörlük desteği sağladıklarını ifade eden Batmaca, yazarlık yolculuğunun başında olanlar için benzersiz bir fırsat sunduklarını kaydetti. Batmaca şöyle devam etti; “ "Genç yazarların hayallerini gerçeğe dönüştürmek bizim temel hedefimiz. Onlara yalnızca bir yayınevi değil, aynı zamanda bir rehber olmak istiyoruz."

Yayınevinin, yalnızca yayıncılık faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, yaratıcı yazarlık, öykü, roman ve senaryo yazımı gibi eğitimlerle bireylerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Batmaca, redaksiyon, editörlük, mizanpaj ve dizgi gibi profesyonel hizmetlerle eserlerin yayın sürecine katkıda bulunduklarını söyledi.