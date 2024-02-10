İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda,  "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında çocuklara verilen trafik güvenliği eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik güvenliği eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Çünkü her bir yavrumuzun trafik bilinciyle yetişmesine büyük önem veriyoruz. ⚠️Biz de onların güvenliği için ülke genelinde bu yılın Ocak ayında 2️⃣8️⃣.7️⃣8️⃣1️⃣ Okul Servisi aracında denetim gerçekleştirdik. 2️⃣.2️⃣4️⃣7️⃣ okul servisine cezai işlem uygulandı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: İBRAHİM USLU