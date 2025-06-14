Yerlikaya, mesajında Türk milletinin huzur ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın önemine dikkat çekti.

Şanlı Türk bayrağının gölgesinde yazılan nice destanlarda Jandarma’nın rolüne vurgu yapan Yerlikaya, “Sizler; 186 yıldır Aziz Milletimizin emrinde, onun hizmetindesiniz. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tevazuyla ve fedakarlıklarla kutsal görevini ifa eden Jandarmamız, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusudur” ifadelerini kullandı.

Jandarma’nın görev alanlarının genişliğine değinen Yerlikaya, terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden siber güvenliğe ve trafik hizmetlerine kadar birçok alanda Jandarma’nın varlık gösterdiğini belirtti. Yerlikaya, Jandarma mensuplarının ailelerine de fedakârlıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Paylaşımında şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andığını ifade eden Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı’na hizmet eden, emekli olan ve görevine devam eden tüm personeli yürekten tebrik etti. Açıklamasını, “Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” sözleriyle sonlandırdı.