Bu yıl Tuzla Kariyer Fuarı’nda 26 firma, 81 ilan üzerinden toplam 607 kişilik iş gücü talebini duyuracak. Beyaz yaka pozisyonlarda 82 kişilik ayrı bir kadro bulunurken, firma temsilcisi sayısının 64-70 arasında olması bekleniyor. Perakende, lojistik, üretim, teknoloji, güvenlik ve sağlık sektörlerinin önde gelen şirketleri fuarda geniş bir istihdam yelpazesi sunacak. THY, DO & CO, Bim, Koton, Gratis, Amazon Turkey, RMK Marine, Arçelik LG, Ajax Turkey, Kent Gıda ve birçok önemli firma fuar süresince yüzlerce pozisyon için başvuru alacak.

Yeni katılımcılar harekete geçti

Bu yıl fuara katılan iki büyük şirket dikkat çekiyor. Anadolu Grup; kaynak personeli, boyacı, kalite kontrol mühendisi ve satış sorumlusu gibi pozisyonlar için 16 kişilik istihdam planlıyor. Turocas Grup ise elektrik teknikeri, insan kaynakları uzmanı, mühendislik kadroları, yönetici asistanı ve depo sevkiyat personeli gibi çok yönlü alanlarda işe alım yapacağını açıkladı.

"Gençlerimizin fırsat eşitliğine erişmesi için çalışıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, fuarın bölgesel istihdama katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Üretimin ve emeğin merkezi olan Tuzla’da hayata geçirdiğimiz fuarla hem gençlerimizin hem de iş arayan tüm komşularımızın fırsat eşitliğine erişmesini hedefliyoruz. Firmalarla vatandaşlarımızı doğrudan buluşturarak istihdamı güçlendiriyor, Tuzla’nın ekonomik dinamizmini büyütüyoruz. Amacımız, hiç kimsenin iş arama sürecinde yalnız hissetmemesi. Bugün burada sunulan yüzlerce iş fırsatı, Tuzla’nın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bölgesel istihdamı güçlendirmeye yönelik iş birliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum."

Fuar, iş arayanlarla firmalar arasında doğrudan iletişim kurma imkânı sunarak hem bölgesel istihdama hem de nitelikli iş gücü arzına katkı sağlamayı hedefliyor. Tüm adaylar, Tuzla Kariyer Fuarı’na ücretsiz olarak katılabilecek.