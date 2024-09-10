Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü, şehirde coşkuyla kutlanmaya başlandı. Setbaşı’ndan başlayıp Atatürk Caddesi’ne kadar süren kortej yürüyüşüyle başlayan kurtuluş kutlamaları, Tarihi Belediye Binası’na şanlı Türk bayrağının asılmasıyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Zaferin kutlu olsun Bursa’m” dedi.

Bursa’da 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 102’inci yılı kutlamaları, Setbaşı’ndan başlayıp Atatürk Caddesi’ndeki Tarihi Belediye Binası’na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. ‘Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun’ pankartı taşıyan katılımcılar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında gazete dağıtıcıları tarafından ‘Yazıyooor, yazıyooor! Bursa’nın kurtuluşunu yazıyor’ diyerek ‘Hür Bursa Gazetesi Özel Sayısı’nın dağıtımı yapıldı. Başkan Bozbey, yürüyüş sırasında Bursa’nın yöresel kıyafetleri giydirilen bir bebeği de kucağına alarak sevdi.

“Bursa’mızın kurtuluşunu kutluyoruz”

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, 102 yıldır aynı coşkuyla yürüdüklerini, Bursa’nın kurtuluşunu ve şanlı zaferi kutlamak için toplandıklarını söyledi. Tam 102 yıl önce Bursa’yı saran özgürlük sevincini yüreklerde hissettiklerini belirten Başkan Bozbey, “Bursa’nın kalbi o günkü gibi özgürce ve hür olarak atıyor. Her sokakta yankılanan, her yürekte büyüyen halkımızın destanını, Bursa’mızın kurtuluşunu kutluyoruz. 8 Temmuz 1920’den 11 Eylül 1922 tarihine kadar işgal altında kaldı Bursa. Bursa’nın işgalini o dönem gazeteler ‘Türk’e verilen azapların en acısı’ diye duyuruyordu. Meclis yastaydı. Kürsü, ‘Puşide-i Siyah’ ile kapatılmıştı. İşgal karanlığı kaplamıştı ülkemizi. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, ‘Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin?’ diyerek kederle anlatmıştı işgali. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla yıllar sürecek mücadele ve direniş başladı. Türk ordusunun kararlı ilerleyişi, Bursa halkının özgürlük sevdasıyla verdiği mücadele sonucu 10 Eylül 1922’de işgal güçleri geri çekilmeye başladı. Haber, Ankara’ya hemen ulaştı. Bu haber ulaşınca kara örtü Meclis kürsüsünden kaldırıldı. Bütün bir ülkenin kurtuluş ümidi, Bursa’da yeşerdi. 11 Eylül sabahı, esaret zincirini kıran güneşe selam durdu Bursa halkı” diye konuştu.

"Bu tarihi gün, ortak geleceğe olan inancın sonucudur"

11 Eylül 1922 tarihinin Bursa’nın yeniden doğduğu bir tarih olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının önderliğinde alınan zaferin, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanıldığını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursa’nın bağımsızlık mücadelesini, ulusal direnişin en önemli simgelerinden biri olarak hafızalarımızda hep aynı canlılıkla yaşatacağız. Bu tarihi gün, ortak geleceğe olan inancın sonucudur. Milletimizin iradesi ve kararlılığıyla yenilmez denen ordular yenildi. Aşılmaz denen yollar aşıldı. Daha güçlü, daima hür ve bağımsız bir Bursa için Kuva-yi Milliye ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Atalarımızın fedakarlıkları, alın teri ve mücadelesiyle kazanılmış bu toprak için durmaksızın çalışmak, miraslarını korumak boynumuzun borcudur” dedi.

“Zaferin kutlu olsun Bursa’m”

Bu yıl kurtuluş coşkusunun ayrı bir önemi olduğunu da söyleyen Başkan Bozbey, Cumhuriyet’in ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Bursa’ya gelişinin de 100’üncü yılında olduklarını hatırlattı. 11 Eylül kutlamaları için kente gelen Atatürk’ün, o günkü konuşmasında yol haritası çizdiğini de anlatan Başkan Bozbey, “Atamızın ‘Yeşil yurt’ dediği Bursa’nın uygarlık ve yenileşme yolunda Cumhuriyet’i güçlendirecek çalışmalarda her zaman ileri saflarda olacağını vurgulamıştır. Atamızın ziyaretleri kentimizin modernleşme ve gelişme yolundaki adımlarını da hızlandırmıştır. Atamızın çizdiği bu yolda hep beraber hedefe doğru yürüyoruz. Bundan 102 yıl önce kurtuluş meşalesini yakan Bursa, yine kentimizde yapacağımız çalışmalarla tüm ülkeyi aydınlatacak ve ülkemize örnek olacaktır. Kurtuluş yolculuğundaki o ruhu asla unutmadık. Unutturmayacağız. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal şehitlerimizi derin sevgi, sonsuz saygı, rahmetle ve minnetle anıyorum. Zaferin kutlu olsun Bursa’m” diye konuştu.

Kutlamalar, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehteran Takımı Konseri ile Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin Orhangazi Parkı’ndaki gösterileriyle devam etti. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile Tarihi Belediye Binası’nın önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklal Marşı’nın okunması sırasında Tarihi Belediye Binası’ndaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Ardından milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teslim etti. Başkan Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ve Garnizon Komutan Vekili Veteriner Albay Murat Dülgar ile birlikte gazilere çiçek takdim etti. Program, Ulu Cami’den kurtuluş selasının okunmasıyla sona erdi.