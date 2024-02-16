İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği "Yeşil İstanbul Futbol Turnuvası" heyecan dolu bir finalle sona erdi. Final maçında, Ağaç A.Ş son dakikalarda bulduğu golle rakibi İston A.Ş’yi 4-3 yenerek zafere ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği "Yeşil İstanbul Futbol Turnuvası" heyecan dolu bir finalle sona erdi. Turnuvanın şampiyonu ise Ağaç ve Peyzaj A.Ş oldu. Çekişmeli geçen final maçında, Ağaç A.Ş son dakikalarda bulduğu golle rakibi İston A.Ş’yı 4-3 yenerek zafere ulaştı.

Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Daire Başkanı Tuğba Hancı Ölmez, finale ulaşan Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye madalyalarını ve kupasını takdim etti. Final maçında, seyirciler büyük bir coşkuyla takımlarını desteklerken, turnuvanın şampiyonu Ağaç A.Ş, gösterdiği üstün performansla ve fair-play anlayışıyla izleyicilerden büyük takdir topladı. Ağaç ve Peyzaj A.Ş, kazandığı bu önemli başarıyla sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda yeşil alanların ve doğanın korunması konusundaki duyarlılığını da bir kez daha ortaya koymuş olurken, bu anlamlı zafer, şirketin çevre dostu yaklaşımını destekleyen bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Turnuvanın sonunda şampiyon olan Ağaç A.Ş, başta çalışanları olmak üzere tüm destekçilerini gururlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ise bu tür etkinliklerle şehrin yeşil dokusunu koruma ve sporu teşvik etme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.