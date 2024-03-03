Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek "Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi"nde sona yaklaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları kapsamında kavşak köprüleriyle kavşak kollarının aşınma asfalt serimi, oto ve yaya korkulukları, kaldırım imalatları tamamlandı. İzmit-Kandıra yönünün altyapı çalışmaları bitirilirken, çok kısa süre içinde bu kısmın üstyapı çalışmaları da yapılacak.

Tamamlandığında bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek projeyle Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirildi. Çalışma kapsamında Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı. Proje dahilinde D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 ve TEM Otoyol kenarına yapılacak kuzey yan yol için 3 olmak üzere toplamda 5 prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi.