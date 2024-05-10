Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç trafiğine açtığı Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak çalışmalarla görsel zenginlik kazandırılacak. Kavşağın çevre düzenlemesi yapılacak bölümlerine ağaçlandırma ve yeşillendirme için toprak serimi gerçekleştiriyor. Belirlenen alanlara bin 800 metreküp toprak serimi gerçekleştirilecek. Yüzlerce ağacın toprakla buluşacağı çevre düzenleme çalışmalarıyla Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı güzel bir estetik görünüme kavuşacak.