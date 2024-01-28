Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek Yeşilyurt Mahallesi’ne kazandırılan yeni içme suyu kaynakları ile bağlantılı şekilde çalışacak 3 bin 250 metrelik hat imalatını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Yeşilyurt Mahallesi ve civar bölgelerin içme suyu sorununu çözüme kavuşturacak iki adet yer altı su kaynağı keşfetti. Sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen suyun musluklara ulaşmasını sağlayacak 3 bin 250 metrelik hat ise kısa sürede SASKİ ekiplerince tamamlandı. Proje çerçevesinde inşasına başlanan 2 adet sondaj binasının çalışmalarında sona gelindi. Yakın zamanda tamamlanması hedeflenen sondaj binaları ile proje kusursuz şekilde Yeşilyurt ve civar mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.