Yeşim Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği geleneksel etkinlikte Yeşimli kadınları bir araya getirdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, çocuklar da özel oyun alanında keyifli vakit geçirdi.

Yeşim Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için her yıl düzenlediği geleneksel etkinliğe pandemi ve depremler nedeniyle ara vermişti. Bu yıl ise coşkulu bir şekilde geri dönen etkinlikte Yeşimli kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Grup İnsan Kaynakları Müdürü Hande Kurter, “Kadın çalışanları önceliklendiren bir vizyonu oluşturan Yeşim Grup Kurucusu merhum Şükrü Şankaya ile bu vizyonu sürdüren Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya ve Co-CEO Selim Şankaya’ya bir kadın olarak çok şey borçluyuz. En önemlisi de yaklaşık 36 yıldır hizmet veren kreşimiz, Yeşim’de anne olmayı daha da özel kılıyor” diye konuştu.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Yeşimli kadınlarımızla birlikte kutlamak ve onların mutluluğuna ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Yeşim Grup’un başta Türkiye olmak üzere bulunduğu her coğrafyada “Kadın dostu şirket” kimliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Cesur, “Her zaman kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir şirket olarak kadın çalışanlarımız toplam istihdamımızın yüzde 50’sini oluşturuyor. Bunun yanı sıra uzun yıllardır devam eden ‘Kelebeğin Dünyası’ projemiz ile ülkemizin dört bir yanındaki kadınların hayatına dokunduk. 2015 yılında UN Women ve UN Global Compact iş birliği ile oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) sektörümüzdeki ilk imzacılarından biri olarak her zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduk. Tüm bu başarılarımızla Yeşim Grup olarak her zaman kadının güçlenmesine ve iş hayatında görünürlüğünün artmasına öncülük ettik” dedi.

Etkinlikte kadınlar müzik ve dansın keyfini çıkarırken, bir yandan da birbirleriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.