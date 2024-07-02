Bilecik’te acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına önemli kararlar alındı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısında, ildeki acil sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi amacıyla önemli kararlar alındı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Dr. Damkacı, "İl genelindeki hastanelerimizin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyonu güçlü olduğunu bununda acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak, vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde korumak adına büyük önem taşıyor” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu ve hizmet standartlarını sürekli olarak gözden geçirmek ve geliştirmek için atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.