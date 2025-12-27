Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı asgari ücreti ve yılbaşı alışverişlerinin ardından fiyat artışlarını denetlemeye devam ediyor. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 81 ilde eş zamanlı kontroller yaptı. Denetimlerde özellikle kuruyemiş, meyve, sebze ve temel gıda ürünlerinin son 3 aydaki fiyatları incelendi, fahiş fiyat uygulaması olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin kasa fiyatlarının etiket fiyatlarıyla uyumlu olup olmadığı da ekipler tarafından denetlendi.

BURSA'DA YIL BOYUNCA 67 MİLYON 500 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Bursa'da da yaklaşan yılbaşı nedeniyle kuruyemişçi, hediyelik eşya, market, restoran ve lokanta gibi işletmelerde de denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Yılbaşı yaklaşırken kuruyemiş, gıda, market, hediyelik eşya gibi ürünler üzerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde denetimleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.