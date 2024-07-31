YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET ATM YERİ KİRAYA VERECEKTİR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 13.08.2024 günü, saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen sıra ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Ünitelerin her biri 8 m2 olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Aşağıdaki bedeller aylık olup KDV’den Muaftır.

Sıra No İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 1 Ertuğrulgazi Mahalle Teyyareci Mehmet Ali Cadde No:288’ de Bulunan ATM Ünitesi 9.000,00 TL 9.720,00 TL 2 Yavuzselim Mahalle Su Deposu Cadde No: 77’de Bulunan ATM Ünitesi 9.000,00 TL 9.720,00 TL

İhale şartnamesi, bedelsiz olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi, Yıldırım Belediyesine borcu olmaması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna kayıtlı olmaları gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.

1. Banka personelinin görevlendirildiğine dair yazı (Örneği İhale Biriminden alınacaktır.)

2. Görevlendirilen kişiye ait T. C. kimlik kartı

3. Geçici Teminat (Mektup ise örneği İhale Biriminden alınacak)