Yıldırım Belediyesi kış mevsimi sürecinde unutmadığı sokak hayvanlarının yaz sıcaklarında da su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak beslemeye devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor. Ekipler, ilçede bulunan parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere yiyecek ve su bırakıyor.

Yıldırım’da sahipsiz sokak hayvanları için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıl içerisinde soğuk ya da sıcak hava şartlarının oluştuğu dönemlerden en çok sokak hayvanları etkileniyor. Özellikle bu dönemlerde ekiplerimiz kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların aç kalmaması ve hayâtî faaliyetlerini rahat bir şekilde sürdürebilmeleri adına su ve yemleme faaliyetlerini sıklaştırıyorlar. Şehrimizde de son dönemde hava sıcaklıklarda hissedilir bir artış yaşıyoruz. Bu noktada sokak hayvanlarımız için özel ihtimam gösteriyor, sahipsiz hayvanlarımızın aç ve susuz kalmamaları için çabalıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi de sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları için uygun noktalara bir kap su koyarak daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.