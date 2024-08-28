Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmalarda sona yaklaşılan Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi adına bir taraftan ilçeye modern, konforlu pazar alanları kazandırırken diğer taraftan da mevcut pazar alanlarını daha kullanışlı hale getiriyor. Bu hedef doğrultusunda yürütülen 7 proje kapsamında Yıldırım’a 40 bin metrekare pazar alanı kazandırdı. Bağlaraltı Mahallesi’nde 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 katlı yapılan Bağlaraltı Pazar Yeri’nde 180 pazar tezgâhı, 60 araçlık otopark, sosyal yaşam alanı ve teknik alanlar bulunuyor.

KADIN SPOR MERKEZİ MÜJDESİ

Sokak aralarında kurulan, zaman zaman vatandaşın güvenli ve hijyenik alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mevcut pazar yerinin ihtiyaçlara cevap verme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, “Mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bunu yaparken, sadece bir gün kullanılıp haftanın diğer günleri âtıl kalacak yapılar yerine, otoparkları, sosyal tesisleri ve ortak kullanım alanları ile haftanın 7 günü yaşayan tesisler yaparak, insanlarımızın istifadesine sunuyoruz. Alt katı otopark, üst kat ise pazar alanı olacak şekilde planladığımız pazar alanı, insanlarımızın alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilmelerinin yanı sıra bölgemize değer katacak. Mahalle sakinlerimizden gelen talep üzerine pazar yerinin alt katına kadın spor merkezi kazandırıyoruz. Ekim ayında açılışını gerçekleştireceğimiz Bağlaraltı Pazar Alanı şimdiden Yıldırım’a hayırlı olsun” dedi.