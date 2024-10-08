Yunus Emre Spor Kompleksi'nde düzenlenen ‘Temel Türk Okçuluğu’ eğitimi, kış spor okulları kapsamında 1 aylık periyotlarla gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalı eğitimlerle Yıldırımlı çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenmenin keyfini çıkarıyor.

Çocuklara tarih bilinci kazandırmak için geleneksel spor dallarında kurslar açtıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Okçuluk, çocukların gelişim evresinde önemli bir yere sahip. Denge, motivasyon, özgüven artırırken ciğerleri de geliştirir. Okçuluk eğitimi alan çocuklarımız, yaşıtlarına göre daha uzun boylu olabiliyor. Yıldırım’da 7'den 70'e her yaş grubundaki vatandaşımızı sporla buluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.