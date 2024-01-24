Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmaların yüzde 50’si tamamlandı.



Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı ve özel bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve sınıflar yer alacak.



Özel bireylere yönelik projeleri öncelediklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsanlarımızın mutluluğunun, huzurunun ve gelişiminin önünde hiçbir engel tanımıyoruz. Özel bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kısa süre içerisinde hizmete açacağımız merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa'ya değer katacak. Özel hemşehrilerimiz tesiste hem eğlenip öğrenecek hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inşallah kısa sürede tamamlayıp özel birey hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.