Kaza, saat 22.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Furkan Tigit (20) idaresindeki 16 BIS 095 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 41 AKH 888 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Motosikletin adeta dorseye ok gibi saplandığı kazada sürücü Furkan Tigit ile yolcu Emir K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Furkan Tigit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emir K.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.