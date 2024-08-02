Yıldırım Belediyesi, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde hayata geçirdiği ‘Plastiksiz Kütüphane’ projesiyle 505 bin 848 plastik şişe kullanımın önüne geçti.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin ilk plastiksiz kütüphanesini Bursa’ya kazandıran Yıldırım Belediyesi, çevrenin korunması alanında da farkındalık oluşturuyor. Kamu Politikaları Stratejik Araştırmalar Merkezi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu iş birliğiyle 2022 yılında Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde hayata geçirilen ‘Plastiksiz Kütüphane’ projesi kapsamında, kütüphaneye yerleştirilen plastiksiz su ünitesi ve kütüphane üyelerine dağıtılan çelik termoslar ile 505 bin 848 plastik şişenin kullanımının önüne geçti.

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Plastiğin iklim krizinin en büyük etkenlerinden birisi olmasının yanı sıra insan sağlığını da olumsuz etkilediğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Plastik; üretim sürecinden bertaraf etmek için yapılan yakma işlemi ve tüketim aşamasına kadar ciddi miktarda karbon salınımı yaratması sebebiyle dünyamız için bir tehdit oluşturuyor. Dünya genelinde özellikle tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Biz hem bu çalışmalara katkı sağlamak hem de çocuklarımız ve gençlerimizde farkındalık oluşturmak için başlattığımız ‘Plastiksiz Kütüphane’ projemiz ile yüzbinlerce plastik şişenin kullanımının önüne geçtik. Bir plastik şişenin doğada 400 yıl kaldığı göz önünde bulundurulduğunda projemizin değeri daha iyi anlaşılacaktır. İlklerin kütüphanesi Mümine Şeremet Kütüphanesi, yüzbinlerce gencimize ev sahipliği yapmakla birlikte, çevre bilinci konusunda da öncülük ediyor” dedi.