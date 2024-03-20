Seçime sayılı günler kala İnegöl’de seçim yarışı kızışmış durumda. Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Alanyurt ziyaretleri esnasında seçmene dikkat çeken bir çağrı yaptı. Yapılan anketlere ve ellerine gelen verilere dikkat çeken Yıldız, İnegöl’de Ak Parti’nin adayı Alper Taban ile Saadet Partisi-Demokrat Parti ortak adayı Hasan Eroğlu’nun arasındaki farkın azaldığını belirtti.

Propaganda yasağı sebebiyle rakamsal olarak ifade edemediğini ancak oy farkının çok düşük oranlara gerilediğini ifade eden Yıldız, birçok parti adayının yarıştığı İnegöl’de seçmene ‘Değişim istiyorsak isim Hasan Eroğlu’ çağrısı yaptı.

Hasan Eroğlu’na her kesimden teveccüh ve oy akışı olduğunu belirten Ahmet Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

TABLO NETLEŞİYOR

“Kıymetli İnegöllüler, Hasan Eroğlu ismiyle Saadet Partisi Demokrat Parti ittifakıyla çıktığımız bu yarışta artık tablonun yavaş yavaş netleşmeye başladığını görüyoruz. Birçok kesimden, farklı siyasi görüşlerden çok sayıda destek mesajı aldığımızı bilmenizi isteriz.”

DARALAN MAKAS DEĞİŞİMİ MÜMKÜN KILIYOR

“Herkes bir anket furyasına girmiş durumda. Bize de bilgiler geliyor. Hatta iktidarın yaptırdığı herkesten sır gibi saklananlar da dahil. Propaganda yasağı sebebiyle rakam veremem ama şu kadarını söyleyebilirim ki İnegöl’de makas artık değişimin mümkün olduğunu gösteriyor.

DEĞİŞİM İSTİYORSAK ADRES HASAN EROĞLU

Bununla birlikte birçok kararsız seçmenin olduğunu da biliyoruz. Bu vatandaşlarımız tepkisel olarak mevcut yönetime oy vermeyeceklerini ancak arayış içinde olduklarını söylüyorlar. Kararsız vatandaşlarımıza şunu söyleyebiliriz ki sahanın en çok çalışan partisiyiz. Güçlü bir ekibimiz var. İnegöllü vatandaşlarımız da bunun farkında. Şimdi son gelen anketlerle birlikte net bir şekilde ifade edebiliriz ki İnegöl’de bir değişim olacaksa bunun adresi Hasan EROĞLU olacak. Bunu artık sahada da, sosyal medya hesaplarımıza her kesimden gelen mesajlarla da net bir şekilde görüyoruz.”

İKTİDAR PANİKLEYİP KURALSIZ BAYRAKLAMA YAPIYOR

“İktidar partisi de muhtemelen ellerindeki son anketi görerek İnegöl’de adeta bir kuralsız bir bayraklama çılgınlığı başlatmış durumda. Ancak şunu da görüyoruz ki artık bu da vatandaşımızdaki tepkileri artırmaya devam ediyor. Bizler Saadet Partisi olarak hazır olduğumuzu, Hasan Eroğlu başkanımızla inşallah İnegöl’de en güzel değişimi yapacağımıza inanıyoruz.”