İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Medya Ödülleri, üniversite öğrencilerinin oylamaları sonucu sahiplerini buldu. Bu yıl, 10’uncusu düzenlenen törende, yılın ‘En İyi Haber Ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansı’na verildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödüllerinin 10’uncusu gerçekleşti. Üniversite öğrencilerinin oylamaları ile seçilen medya duayenlerine, gerçekleştirilen tören ile ödülleri takdim edildi. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen törene birçok sanat, futbol ve medya camiasından isimler katılım sağlarken öğrenciler de sektör duayenleri ile bir araya gelme şansı yakaladı.

Türk Sporuna Değer Katanlar ödülünü Ali Limoncu alırken Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü Bülent Emin Yarar’ın oldu. Sporda Yaşam Boyu Onur Ödülü Şansal Büyüka’ya verildi. Ayrıca; Yılın Tv Kanalı- TV8, Yılın Teknik Direktörü- Çağdaş Atan olurken Müzikte Onur Ödülü- Yavuz Bingöl’e verildi. En İyi Haber Ajansı ise İhlas Haber Ajansı seçildi.

70 kategoride ödül

Toplamda 70 kategoride ödüllerin takdim edilmesi ise Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve üniversite öğretim görevlileri tarafından gerçekleşti.

“Yaşadıkları zorluklara rağmen sahada haber peşinde koşan arkadaşlarımı temsilen alıyorum”

En İyi Haber Ajansı Ödülü kurum adına, Kurumsal Haber Muhabiri Nisanur Şentürk’e takdim edildi. “Bu ödülü ihlas Haber Ajansı’na layık gördüğünüz için teşekkür ederiz” diyen Şentürk, “Ödülü, yaşadıkları zorluklara rağmen sahada haber peşinde koşan basın emekçisi arkadaşlarımı temsilen alıyorum” şeklinde konuştu.