TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları'nda Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yaz sezonu dolayısıyla trafiğe kayıtlı taşıtlarda motosikletler otomobilin önüne geçti. Trafiğe kayıtlı taşıtlar bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı. Yılın ilk 6 ayında 1 milyon 57 bin 643 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinde Haziran'da trafiğe kaydı yapılan 193 bin 688 adet taşıtın yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 arttı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4'ünü otomobil, yüzde16,6'sını motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında 892 bin 197 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında 75 bin 624 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Haziran'da kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,7'sini Fiat oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 57 bin 643 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 67,2'si benzin yakıtlı olup, yine aynı dönemde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

İstatistiki verilerde Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 144 bin 175'i gri renkli olduğu tespit edildi.