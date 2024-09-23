Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran soruşturmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. DNA tespitlerinin yapıldığını ve elde edilen kamera görüntülerinin TÜBİTAK'a iletildiğini belirtti. Narin, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmuş, 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma, Narin'in ölümüne ilişkin sorumluların kimler olduğunu araştırıyor. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran tutuklandı. Bakan Tunç, bu olayın millet olarak derinden sarsıldığını ve büyük bir üzüntü yarattığını dile getirerek, "Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi; ancak ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı." dedi.



