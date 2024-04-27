Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi mahallesi Kozluca Bulvarı üzerinde Naire Çikeyava Anadolu Lisesi kavşağında Ali E yönetimindeki 16 Y 7641 plakalı otomobil ile Yusuf C. Yönetimindeki 16 BFA 890 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ