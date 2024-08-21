Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasına yönelik haberlerin dezenformatif haberler olduğu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili zaman zaman yer alan görevinden istifa ettiği yönündeki haberlerle ilgili iddialara yenileri eklendi.

Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından geldi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, "Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.