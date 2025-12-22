Bilecik’te gerçekleştirilen okul sporları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında Atatürk Ortaokulu öğrencileri önemli başarılara imza attı. Müsabakalarda Atatürk Ortaokulu kız masa tenisi takımı il şampiyonu olarak bölge finallerine katılmaya hak kazanırken, erkek takımı ise sergilediği mücadeleyle il ikincisi oldu. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, dereceye giren öğrencilerin sevincine ortak olarak madalya ve kupalarını takdim etti. Öğrencileri tek tek tebrik eden Kaymakam Kılıç, sporun öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Müsabakalarda üstün performans gösteren tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, elde ettikleri bu başarıların artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.