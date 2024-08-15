Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de birincilik derecesi yapan öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’ni tercih etti. İlk yüze giren 25 öğrenci ise İstanbul Medipol’de eğitim alacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de birincilik derecesine sahip öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi’nin İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesi bölümünü tercih etti. TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesinden yana kullandı. Türkiye 3’üncüsü Baki Yiğit Tomruk, beşinci 5’inci Ayşe Tuğçe Tepe, 8’inci Talha Özer, 9’uncu Ali Eren Al, 15’inci Enes Kiraz, 28’inci Salih Köser, 30’uncu Zeynep Sude Düz ve 31’inci Talha Topçu YKS birincileri gibi Uluslararası Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Ayrıca, YKS sınavını ilk yüzde tamamlayan toplamda 25 öğrenci eğitimini İstanbul Medipol’de alacak. YKS sözel puan türünde Türkiye 6’ıncısı olan Furkan Pamukcu ise İstanbul Medipol Üniversitesi’nde İletişim Fakültesini kazandı.

Yurtdışında İngilizce eğitimi alacak olan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca dünyanın önemli üniversitelerinde staj da yapabilecek. Tıp eğitiminin dışında araştırmacı hekim yetiştirmeyi hedefleyen üniversite bünyesinde öğrenciler tıp fakültesi okurken aynı zamanda mühendislik bölümlerinde çift ana dal (ÇAP) programına katılabilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesini kazanan öğrenciler, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran tarafından Üniversitesi kampüsünde düzenlenen tören ile kamuoyuna tanıtıldı.

“Gayretimiz, dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak ve burada kalıcı olabilmektir”

Törende konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran “Türkiye’nin sayılı üniversiteli arasına girdik. En büyük vakıf üniversitelerinden bir veya ikinci sıradayız. Bundan sonra tüm gayretimiz kaliteye ağırlık vererek dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak ve burada kalıcı olabilmektir. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalar neticesinde 35 programımız var akredite edildi. Türkiye’de oran başına akreditasyon yüzdesi olarak en başta gelen üniversitelerdeniz. Bu öğrencilerimizi biz hazırlık sınıfını yurt dışında okutuyoruz. Süreç boyunca araştırma laboratuvarına girebiliyorlar. Belirli alanlarda ÇAP yapma imkanları var. Bütün amacımız bu kıymetli gençlerimizin heba olmaması. Onlar için biz eğitime her türlü desteği verelim” dedi.

“Çalışmalarımın karşılığını aldım diyebilirim”

YKS birincilerinden Zeynep Naz Çöne, “Ben daha çok uzun saatler çalışıp uzun molalar vermeyi seviyordum. Sabah erken kalkıp çalışmak gibi bir durumum olmuyordu ama saat 8 civarında uyanmayı tercih ediyordum. Bazen motivasyon bozukluğu yaşayıp çalışmaktan vazgeçtiğim dönemlerde kütüphaneye gitmeyi tercih ediyordum. Sonucu bekliyordum ama çok sevindik. Çalışmalarımım karşılığını aldım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgesinde olmakta ayrı bir zorluk katıyordu”

Sınava deprem bölgesinde hazırlandığını ifade eden YKS birincilerinden Mustafa Özateş, “Zorlu bir süreçti, deprem bölgesinde olmakta ayrı bir zorluk katıyordu çünkü yıkımlar oluyor, yeni inşaatlar oluyor. Gürültülü bir ortamdı, bazen deprem oluyor dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama emek verince ve insanda motivasyon olunca başarabiliyor” şeklinde konuştu.

"3 ay hazırlandım, Türkiye 6’ıncısı oldum"

YKS sözel puan türünde Türkiye 6.’sı olan Furkan Pamukcu ise şöyle dedi: “Sözel 6.’sı olarak İletişim Fakültesini kazandım. Harbiyeli bir askeri öğrenci olarak eğitimime devam ederken yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle YKS’ye hazırlanmaya başladım. 3 aylık hazırlık sürecinin ardından Türkiye 6.’sı oldum. Aldığım askeri disiplin ve ailemin sonsuz desteği başarımda etkili oldu. Aileler sınava hazırlanan çocuklarına anlayışlı yaklaşarak destek olmalı.”