İstanbul Beykent Üniversitesi ile SUNY Cortland (State University of New York at Cortland) arasında lisans düzeyinde uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları konusunda anlaşma sağlandı. Yükseköğretim Kurulu’nun da onay verdiği ikili anlaşmayla, İstanbul Beykent Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası çift diploma programı imkanı sunan Türkiye’den sayılı üniversiteler arasından yerini aldı.

İstanbul Beykent Üniversitesi ile SUNY Cortland (State University of New York at Cortland) arasında varılan anlaşma Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tarafından uygun bulundu. Anlaşmaya göre, İletişim Fakültesi - Yeni Medya programı ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Radyo, TV ve Sinema programı öğrencileri ilk 2 sene İstanbul Beykent Üniversitesinde, son 2 sene ise State University of New York at Cortland’da eğitim ve öğretimine devam edebilecek. Öğrenciler, mezuniyetleri sonrası her iki üniversiteden de iki ayrı diploma almaya hak kazanacak.

Her iki program için de Türkiye’deki “ilk SUNY Çift Diploma” olanağı

Türkiye’de iletişim alanında anlaşmaya varılmış tek uluslararası çift diploma programını başlattıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, “İmza attığımız ve YÖK tarafından da kabul görülen anlaşmayla birlikte, İletişim Fakültesi, Yeni Medya programı ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema programı öğrencileri için büyük bir fırsat sunuyoruz. Öğrencilerin mezun olması durumunda diplomaları her iki ülkede de geçerli olacak. Bu, İstanbul Beykent Üniversitesi diplomalarının ABD’de geçerliliği açısından da çok önemli” diye konuştu.

Uluslararasılaşma ve kalite alanında yaptıkları çalışmalardan da bahseden Öngel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz aylarda da Almanya merkezli ACQUIN (The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) ile uluslararası akreditasyon sürecini başlattık. Öğrencilerimizin memnuniyetini ve eğitimin kalitesini önemsiyor, bu anlamda uluslararası standartları karşılamak için gerekli tüm adımları atıyoruz.”