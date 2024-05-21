Meme kanserinin erken teşhisi için "elektronik sütyen" icat eden dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, "Kadınların meme kanserine yakaladıktan sonra hayata tutunma oranları yaklaşık yüzde 22. Bu çok düşük bir rakam. Kadınları hayata tutunma oranını yüzde 98’e kadar çıkarabileceğimizi umuyorum" dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde adı verilen kreşin açılış törenine katılan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, "elektronik sütyen" keşfinin detaylarını anlattı. Dağdeviren’in giyilebilir ultrason tarama cihazı, sütyen içine takılarak tarama yapıp, muhtemel meme kanseri vakasının erken teşhis edilmesine imkan sağlıyor.

"3 veya 3,5 yıl içerisinde insanların kullanımına açılacak"

Projenin insanlar üzerine deneme aşamasında olduğunu söyleyen Dr. Canan Dağdeviren, "Yaklaşık 50 hasta üzerinde denedik ve bin hasta üzerinde deneme gibi bir planımız var. Önümüzdeki aylarda yeni makalemiz yayınlanacak. Aynı zamanda patentini yeni aldık, yeni onaylandı. Yaklaşık 3-4 yıl kadar sürdü. Uzun ve meşakkatli bir prosesti. Şimdi bir makalemiz daha yayınlanıyor, patentimiz alınmak üzere, 3 veya 3,5 yıl içerisinde marketleşme gerçekleşecek ve insanların kullanımına açılacak" dedi.

"Yumurtalık kanseri üzerine oldukça ilgiliyim ve çalışmalarımı bu yönde devam ettiriyorum"

Özellikle kadınlar için teknoloji projeleri üzerinde çalıştığını belirten Canan Dağdeviren, "Yaklaşık 2 yıldan kadın teknolojileri üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kadınlar üzerine yapılan çalışmaların çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Hem bu konudaki farkındalığı artırmak hem de kendi farkımı bu alanda oluşturmak için kadın teknolojileri üzerine yoğunlaşıyorum. Meme kanseri, ağrı yönetimi veya tüp bebek yöntemlerinde kullanılan hormon iletimi üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda yumurtalık kanseri üzerine oldukça ilgiliyim ve çalışmalarımı bu yönde devam ettiriyorum" şeklinde konuştu.

"Kadınların hayatta kalma oranını yüzde 98’e çıkaracağız"

Dağdeviren, kadınların meme kanserine yakalandıktan sonra hayatta kalma oranlarının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Kadınların meme kanserine yakaladıktan sonra hayata tutunma oranları yaklaşık yüzde 22. Bu çok düşük bir rakam. Biz bunu radyasyon gerektirmeksizin ve herhangi bir operatöre gerek duyulmaksızın evde kullanılacak, giyilebilir hale getirip, kadınları çok sık inceleyip hayata tutunma oranını yüzde 98’e kadar çıkarabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Dağdeviren’den gençlere tavsiye: "Hayatınızı heba etmeyin"

Gençlere tavsiyelerde de bulunan bilim insanı Canan Dağdeviren, "Gençlere tavsiyem kendileri gibi olsunlar. Birilerinin hayallerini gerçekleştirmek için hayatlarını heba etmesinler. Kendi fikirlerini, hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcasınlar ve kendilerine benzemeyen insanlarla kontak halinde olsunlar. Yorulmadan, bıkmadan soru sorsunlar" ifadelerini kullandı.

Keşfin detayları

Giydikten sonra sütyenin bir parçası olacak cihaz, herhangi bir fiziksel baskıya ihtiyaç olmaksızın tüm memenin tek bir seferdeki ultrason fotoğrafını çekebilecek. Cihaz, kadınlar gündelik işlerini yaparken bile çalışacak, kayıt alacak ve bunu daha önceki alınan görüntülerle karşılaştıracak. Bu kayıtların karşılaştırması esnasında herhangi bir değişim, ya da şüpheli bir görüntü tespit edilmesi durumunda farkına varılacak ve gerekli işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacak.