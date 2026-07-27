Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde kazaların önüne geçilmesi amacıyla düzenleme yapılan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücü yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın meydana geldiği kavşak, daha önce yaşanan trafik kazalarının azaltılması amacıyla yeniden düzenlenmişti.