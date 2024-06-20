Tekirdağ’da şehirlerarası karayolunda ayakta çok fazla yolcu alan belediye minibüslerine yolcular tepki gösterdi.

Muratlı-Süleymanpaşa arası tek ulaşım şekli olan özel halk otobüslerinin ayakta çok fazla yolcu alarak sefer düzenlemesi sık sık gündeme geliyor. Şehirlerarası karayolunda balık istifi şekilde güvenli olmadan yapılan yolculuklara vatandaşlar tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar yetkililere şikâyette bulunurken, bazıları da konuyu sosyal medya aracılığıyla gündeme getirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi WhatsApp ihbar hattına şikayetlerini yazdıklarını fakat dönüş olmadığını da kaydeden vatandaşlar, serzenişte bulundu.