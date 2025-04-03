Kazanın ardından bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

YETERSİZ KALINCA DESTEK VERDİLER

Olay yerine gelen Bölge Trafik istasyonu Amirliği ekipleri ile İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen'in talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri de olay yerine sevk edildi. Trafik Ekiplerinin yoğun çabası sonucu araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolu trafiğe açıldı.