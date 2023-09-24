Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yöresel Lezzetler Festivali’ Harem Meydanı’nda başladı. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki lezzetlerin bir arada olduğu, renkli görüntülere ve eşsiz lezzetlere sahne olan festival, 1 Ekim’e kadar sürecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘Yöresel Lezzetler Festivali’ Harem Meydanı’nda dün başladı. Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel lezzetlerin damga vuracağı bir festivale imza atmış oldu. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mutfakların yöresel lezzetleri, Harem Meydanı’nda Yöresel Lezzetler Festivali’nde sergileniyor. 81 ilin yöresel lezzetleri sunulurken, yerel sanatçılar da konserleriyle bu lezzetlere eşlik ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu festival sıra dışı sunumları ve ikramlarıyla oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Açılışa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen stantları dolaştı. Harem Meydanı’nda kurulan alan 1 Ekim’e kadar İstanbulluları misafir edecek.

Festivalde konuşma yapan Başkan Hilmi Türkmen, “Yine tarihi bir günü birlikte yaşıyoruz. 2’ncisini düzenlediğimiz Yöresel Lezzetler Festivalimiz Üsküdar’ımıza, İstanbul’umuza, Anadolu’muza hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz yılda yaptığımız Yöresel Lezzetler Festivali’nden aldığımız ilhamla ikincisine daha özel bir hazırlık yaptık. Bu yıl sayımız da misafirlerimiz de arttı. Bu yıl ilk defa bu güzel festivalde yurt dışından bir misafirimiz de oldu. Bosna Hersek’ten gelen kardeşlerimizle burada stant açmak suretiyle dünyaca meşhur Boşnak böreğini siz sevgili hemşehrilerimizle buluşturmuş oldular. Güzel Anadolu’muzun güzel toprakları olarak, yer altı yer üstü zenginlikleri ile dünyanın cennet köşelerinden, cennet topraklarından birisine sahibiz. Bizim iklim şartlarımız yeraltı zenginliklerimiz toprağımızın bereketi ile insanların sofrasına ulaşan lezzetler her geçen gün güzel Üsküdar’ımızda hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor” dedi.