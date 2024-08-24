Muratpaşa Belediyesi’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın farklı noktalarından Antalya’ya yerleşenleri buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali 16-22 Eylül tarihlerinde yapılacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 8’incisini düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali’yle türküleri, oyunları, el sanatları ve lezzetleriyle dünyanın dört bir yanını Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda buluşturacak. Büyük buluşma öncesi aralarında Antalya’da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin de bulunduğu kültür ve dayanışma, Yörük, hemşeri, yöre dernekleri ilk toplantısını yaptı. Toplantıya davetli 82 sivil toplum kuruluşu katıldı. Hafta boyunca devam edecek festivalde dernekler kent meydanında kurulacak stantlarda şehirlerinin, ilçelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöreler Renkler Festivali’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali olduğunu söyledi. Festivale sadece covid-19 pandemisi döneminde 2 yıl ara verdiklerini aktaran Başkan Uysal, festivalle sadece Türkiye’nin değil dünyanın birçok ülkesinde Antalya’ya, Muratpaşa’ya gelerek yerleşen insanların birbiriyle kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi. Başkan Uysal, “Festivalimizi, herkesin kendini birinci sınıf hissetmesini sağlamak için gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 7 bölgesi, festivalimizde yemekleri, türküleri, dansları ve el sanatlarıyla kendi ifade ediyor. Yabancı ülkelerin dernekleri de aynı şekilde festivalimizde yer alıyor” diye konuştu.