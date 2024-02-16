Bursa’daki Yozgatlılar, 17 Şubat Cumartesi gecesi düzenlenecek arabaşı gecesinde bir araya gelecek.

BESOB Davet Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek geceye tüm vatandaşları davet eden Bursa Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Serhat Baran, saat 19.00’da gerçekleştirilecek gecede, sanatçı Mesut Tuncer’in de sahne alacağını söyledi. Ayrıca Yozgat Davul Zurna Ekibi de konuklara görsel bir şölen sunacağını ifade eden Baran, "5 Yozgatlı derneğin bir araya gelerek kurduğu Bursa Yozgatlı Dernekler Federasyonu, 10 yıldır faaliyet gösteriyor. Bu önemli geceye herkesi davet ettik. Birlik ve beraberlik Yozgatlıların özünde var. Ekibimle birlikte göreve geldiğim günden bu yana çok faydalı çalışmalara imza attık. Bunun haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’da yaşayan Yozgatlıların, memleketlerine olan duyarlılıklarını, gurbette de olsalar birlik ve beraberlik içinde artırmaları adına gayret sarf ediyoruz. Şimdi çok büyük bir organizasyona daha imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Hedefimiz, Yozgatlıları sosyal ve kültürel bir etkinlikte kaynaştırıp, eğlenmelerini, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak. Tüm Bursa halkını arabaşı gecesine davet ediyoruz” dedi.