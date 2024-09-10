Sakarya'da Geyve Belediyesi’nin düzenlediği Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları buluşması 61. T.C. Hükümeti Gençlik ve Spor Bakanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın katılımıyla Geyve Belediyesi Nehir Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Geyve Belediyesi’nin düzenlediği Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları buluşması 61. T.C. Hükümeti Gençlik ve Spor Bakanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın katılımıyla Geyve Belediyesi Nehir Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Muhtarların ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin katılımı ile gerçekleşen Muhtar ve Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasına önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Yeniden Refah Sakarya İl Başkanvekili Biran Yasa, İlçe Başkanı Murat Özkan ve Belediye meclis üyeleri de katılım sağladı.

Programda konuşma yapan Geyve Belediye Başkan Selçuk Yıldız; “İlçemizde istişare kültürünü tabana yaymak istiyoruz. Bu sebeple mahalle muhtarlarımız ile periyodik olarak bir araya geliyoruz. Bu ayki buluşmamızı Sivil Toplum Kuruluşları’nın başkan ve yöneticilerinin de katılımı ile gerçekleştiriyoruz. İlçemizi ortak akıl ile geleceğe taşıyacağız.” dedi.

Muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hitaben konuşma gerçekleştiren Eski Bakan Kılıç; “Geyve’de 31 Mart seçimlerinde Selçuk Başkan ve partimize gösterilen teveccüh sebebiyle tüm Geyveli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Geyve değişimin sinyalini verdi. Geyve’de bir şey değişti, bir çok şey değişti. Başkanımız bizlere sunum yaptılar. Uzun yıllara yayılacak hizmetleri 5 – 6 ay gibi bir süreçte tamamlamışlar. İnşallah bu hizmetler daha da artacak. Geyve bu değişim ile hizmetlere kavuşacak.” Dedi.

Program sonunda Geyvespor yöneticileri tarafından