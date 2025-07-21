Eker; “Lütfen vatandaşlarımızın kullandığı alanlara gereken ilgiyi gösteriniz” diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e ve İnegöl Belediye Başkanı Taban’a çağrı yaptı.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, 38. Kültür Sanat Festivali kapsamında kültürparkta ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla hasbihal etti. Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Halkla İlişkiler Başkanı Mükremin Eker, havuzun ve yeşil alanların belirli bölgelerinin bakımsız olduğuna dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

Eker, “Her mecrada yaptıkları en küçük işin bile çarşaf çarşaf reklamını yapanlar vatandaşımızın nefes aldığı nadir alanlardan birisi olan kültürpark ile ilgili aynen diğer yeşil alanlarda olduğu gibi bir acziyet içerisindedirler” ifadeleri kullandı.

Mükremin Eker’in açıklaması şu şekilde;

BİR DOKUNUYOR BİN AH İŞİTİYORUZ

“İnegöl belediyemizin düzenlemiş olduğu 38.uluslararası kültür sanat festivali kapsamında bizler de Yeniden Refah Partisi ilçe yönetimi olarak ilçe başkanımız Celalettin Ergün ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte festival alanındaki vatandaşlarımız ile hasbihal etmek ve birlikte olmak amacı ile festival alanında stand kuran ve çeşitli etkinlikler yapan hemşehri derneklerimizi ziyaret ettik. Öncelikle bizleri çadırlarında ağırlayan ve misafir ederek çeşitli ikramlarda bulunan bütün dernek ve STK’larımıza ayrıca tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza dokununca “bir dokun bin ah işit” deyiminin milletimizde vücut bulduğunu gördük. Ekonomik sıkıntılardan ve dünyada yaşanan savaşlardan artık iyice bunalan milletimiz havaların da sıcak gitmesi ile yapılan bu etkinlikleri bir can simidi olarak görmüş ve kültürpark alanına akın etmiştir.”

UYGULAMA TRAFİĞİ RAHATLATMIŞ

“Öncelikle kültürpark girişindeki okul bahçelerinin otopark alanı olarak halkımızın kullanımına açılmış olması trafiğe ciddi bir rahatlama sağlamıştır bu uygulamayı planlayan uygulayan tüm yetkililere yeniden refah partisi İnegöl ilçe yönetimi olarak teşekkür ediyoruz.”

BAKIMSIZLIĞI GÖRÜNCE ‘İNEGÖL’ÜN SUÇU NEDİR?’ DEDİK

“Ancak ferahlamak için aşırı sıcaklardan şehrimizin bunaltıcı havasından kaçan milletimiz; gittiği kültürpark alanında ise maalesef yetkililerin beceriksizliği sonucu perişan hale gelen kültürpark ve özellikle içerisindeki havuzun (havuz demeye pek dilimiz varmıyor) halini görünce “İnegöl’ün suçu nedir” demekten kendini alamıyor. Festival ile ilgili milyonlar harcayan (!) İnegöl Belediyesi ve Festivale çelenk göndermeyi unutmayan (!) Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi bu havuz ile ilgili hiçbir icraat yapmayarak vatandaştan ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir.”

ACZİYET İÇERİSİNDELER

“Her mecrada yaptıkları en küçük işin bile çarşaf çarşaf reklamını yapanlar vatandaşımızın nefes aldığı nadir alanlardan birisi olan kültürpark ile ilgili aynen diğer yeşil alanlarda olduğu gibi bir acziyet içerisindedirler. Benim yetki alanım değil benim festivalim değil gelirler kime gidiyorsa o yapsın deyip duruyorlar milleti bu pis kokuya mahkum ediyorlar.

Buradan vatandaşlarımız adına sayın belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunuyoruz. Lütfen vatandaşlarımızın kullandığı alanlara gereken ilgiyi gösteriniz. Reklamlara önem verdiğiniz kadar (kendi reklamlarınıza) milletimizin sağlığına önem veriniz. Unutmayınız ki; “olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” diyor ve hepinize hayırlı günler diliyoruz.”